A poche ore dal sorteggio di Nyon, laha comunicato tramite il proprio sito ufficiale tutte le modalità di acquisto dei biglietti per la sfida contro loall'Allianz Stadium del 13 aprile.Prelazione sul posto per gli abbonati 22/23: dalle ore 16:00 del 17/03/2023 alle ore 23:59 del 20/03/2023.Prelazione per gli abbonati 22/23 su posti UEFA (settori 217/216): dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 21/03/2023.Vendita riservata J1897 Member: dalle ore 16:00 del 21/03/2023 alle ore 15:59 del 22/03/2023.Vendita riservata J1897 + Black&White + Black&White Lite Member: dalle ore 16:00 del 22/03 alle ore 13:59 del 24/03/2023Vendita riservata possessori Juventus Card: dalle ore 14:00 del 24/03/2023 alle ore 09:55 del 27/03/2023.Dopo le fasi Member, sarà presente una fase dedicata ai possessori di Juventus Card attiva che, in questa fase, potranno acquistare fino ad un max di 2 biglietti anche per non possessori di Juventus Card.Vendita libera: Dalle ore 10:00 del 27/03/2023.Come disposto da UEFA e dalle Autorità competenti, si ricorda che, al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, è vietato l’acquisto dei tagliandi ai tifosi nati nella nazione della squadra Ospite. Questi ultimi potranno acquistare i biglietti nel settore a loro dedicato esclusivamente presso la Squadra Ospite.Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata! Clicca qui! Nelle fasi di prelazione Membership, i Member potranno usufruire di una tariffa a prezzo scontato.I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.Come sempre, la vendita dei tagliandi è disponibile solo ed esclusivamente online sull’ Official Ticket Shop Juventus Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.