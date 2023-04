La sconfitta in campionato contro la Lazio é alle spalle. Tempo di resettare e calarsi nuovamente sul palcoscenico europeo. Questa sera all'Allianz Stadium arriva lodi Lisbona, per laavversaria da non sottovalutare, i lusitani hanno già eliminato l'Arsenal dall'Europa League.(3-4-2-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik: Adán; St.Juste, Inácio, Coates; Esgaio, Pedro Gonçalves, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao.