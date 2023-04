La Juventus batte 1-0 lo Sporting Lisbona e può esultare, così come i giocatori bianconeri, a partite dall'autore del gol decisivo, Federico Gatti, che ha definito "indescrivibile", l'emozione provata per la rete che vale il successo. Non solo il difensore, anche Perin, l'altro protagonista della serata, festeggia la vittoria. Nella gallery, tutte le reazioni social dei giocatori bianconeri.