Corto muso internazionalizzato. E lache fino alla fine teme la beffa. Oh, alla fine tutto bene per: ritrova un 1-0 fondamentale nell'andata dei quarti di finale di Europa League. La prima consapevolezza è che al ritorno sarà un inferno totale, non solo per il clima che troveranno i giocatori. Anche per la qualità e la vivacità di uno Sporting micidiale, soprattutto in ripartenza.Servirà altro, insomma. Servirà di più. Ed è servita sopra ogni altra cosa la presenza di Perin: non solo la rassicurazione nel momento della paura per Szczesny, ma un doppio intervento finale che vale una goduria profonda di tutto lo Stadium. C'è ancora vita, c'è tanta vita, in quest'Europa League.