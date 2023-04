Parlando di ascolti la scelta di Sky di mandare in onda la gara ditra Juventus e Sporting Lisbona in chiaro su TV8 si è rivelata vincente. La gara dei bianconeri è stata vista in chiaro da 2 milioni e 477 mila spettatori, per uno share del 12,1%. Il match è secondo solo alla fiction di Rai Uno Un Passo dal cielo 7, vista da 3 milioni 834 mila spettatori per uno share del 21,2%.