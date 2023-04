La Juventus scende in campo all'Allianz Stadium per l'andata dei quarti di finale di Europa League. I bianconeri ospitano lo Sporting Lisbona, che ha eliminato l'Arsenal agli ottavi della competizione. Sarà il turco Halil Umut Meler ad arbitrare il match. Di seguito i principali episodi arbitrali.Umut MelerMustafa Eyisoy e Kerem Ersoy.Abdulkadir Bitigen28' - Inacio ferma Rabiot in ripartenza ma per il direttore di gara non è neanche fallo. Grosso rischio del difensore che era già ammonito.21' - Azione pericolosa della Juve interrotta per fuorigioco di Milik che però era in posizione regolare.18' - Primo ammonito del match, Inacio, che commette un duro fallo su Di Maria.14' - I giocatori della Juve chiedono un fallo di mano nella metà campo dello Sporting, per l'arbitro tutto regolare10' - Inizio di partita con pochi falli e contatti fisici fin qui