, alla vigilia di Juve-Sporting, parla così inQUALE JUVE VEDREMO - "Sicuramente dobbiamo essere nella nostra migliore versione, lo Sporting ha vinto con l'Arsenal, al primo posto in Premier. Dimostra la forza dello Sporting. Bisogna essere al massimo per vincere, consapevoli che questo non finisce domani ma dovremo giocarne un'altra"RINNOVO - "Consigli ai compagni? Questo è una cosa molto personale, mentre arrivavo qui pensavo che era la quarta stagione alla Juve. E' passata così veloce, ho sfruttato ogni momento, anche i più difficili. Scelta senza dubbio, dal momento in cui abbiamo parlato del rinnovo abbiamo avuto sempre una sinergia buona. Posso dire che è stata una scelta di cuore".CONSAPEVOLEZZA - "Abitualmente dico che quando abbiamo una crisi è sempre un'opportunità. E' successo ora alla Juve, i giovani che non giocavano tanto hanno avuto l'occasione di farsi vedere, dimostrando di avere caratteristiche e qualità per giocare alla Juve. Questa è stata la cosa principale. Ognuno ha la sua responsabilità, anche i giovani".RICORDI PORTOGHESI - "Amorim? Giocatore che riempiva gli spazi, nei duelli entrava duro, con voglia di vincere e si vede da come dirige lo Sporting. Ha portato il suo modo di giocare, al di là della parte calcistica, è un allenatore che esige un recupero di palla veloce, un riflesso di com'è stato da calciatore".FARE LA DIFFERENZA - "In questo momento è normale, tutte le squadre hanno stanchezza fisica e mentale. In questo momento la differenza sarà quelli che riescono a mantenere un atteggiamento più o meno uguale a quanto c'è stato in stagione, a livello di preparazione e concentrazione. Chi vince mantiene sempre nella stagione un livello di concentrazione".BREMER - "Fisicamente mangia tutti, si vede nei contrasti, nei duelli, in queste cose. Fuori dal campo è bravo, ascolta sempre, vuole sempre imparare. Quello che deve migliorare fa parte di un percorso normale di crescita, quando giochi alla Juve è così. Ascolta, vuole sempre imparare, migliorare, a volte anche troppo. Per quello è bravissimo e può diventare anche più bravo".SENTENZA - "Ansia normale, naturale di una squadra in questa situazione. Proviamo a parlare il meno possibile di questa cosa, stiamo concentrati sul campo che è già tanta roba. Quello che succede fuori dal campo è una responsabilità della società, noi ci concentriamo su quanto accadrà in campo".LEADER GRUPPO - "Quello che faccio adesso non è molto diverso da quando sono arrivato alla Juve. Esiste sempre una gerarchia e va rispettata, questo lavoro l'ho sempre fatto, aiutare i giovani, essere un punto di riferimento per chi può stare in un momento più di difficoltà. Non è un lavoro diverso, sono contento e felice, questi tipi di valutazioni non è che sono più sicuro o no. Stessa cosa, sempre fatto questo lavoro".MIGLIOR VERSIONE - "La valutazione sulla Lazio va fatta diversamente, la Lazio è una squadra che spesso non fa giocare bene l'avversario fino al 60-70esimo. Negli ultimi minuti sempre vicini al pareggio, anche a segnare più di un gol. Dobbiamo essere consapevoli che le partite vanno giocate fino al novantesimo, non finisce alla prima parte. Ogni tanto capita che le squadre non ti fanno giocare bene, poi negli ultimi 15-20 minuti si può vincere la partita".GATTI - "Mi fa molto piacere di Federico Gatti, perché secondo me è un esempio per tutti noi. Arriva dalla B alla Juventus, rimane praticamente 6-7 mesi senza giocare, rimane sul pezzo e lavora sempre, prova a migliorare. Quando ha l'occasione, dimostra di avere le qualità per stare alla Juve. Molto contento per il percorso di Gatti, sa che può migliorare. Ma è umile, ascolta sempre e vuole stare nella Juve".VLAHOVIC - "Quello che succede con Dusan fa parte di un percorso, è una situazione che solo lui può andare oltre con lavoro, pazienza, facendo bene tutto negli allenamenti e nei riposi. Parliamo spesso, è tranquillo, pensa a fare il meglio prima per la squadra. Difficoltà momentanea, passerà questo, non facilmente perché non c'è nulla di facile, ma con qualità e testa può passarlo facilmente".ESEMPI PER DUSAN - "Non ho parlato di nessuno, ogni storia è diversa, ogni percorso è molto personale. Sa che è una roba che deve continuare a lavorare come fa ogni giorno. Lavora sempre e ogni giorno, prova a farlo con il mister e i collaboratori per migliorare. Quando torna a segnare farà la differenza, ma il suo lavoro non è solo segnare, aiuta in fase difensiva, nel possesso, la valutazione fatta è diversa dal solo segnare".