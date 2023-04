. Che può fare tutta la differenza del mondo. Sì, Filipha deluso nel match di ieri tra. Tanta, tantissima fatica per lui nel contenere gli assalti dei portoghesi, che in più occasioni hanno cercato di scatenarsi proprio dalla sua parte di campo sfruttando gli spazi lasciati liberi dalla squadra bianconera. E allora perché quella? Le difficoltà patite dall'esterno serbo nella sfida dipotrebbero forse essere spiegate in due modi.Innanzitutto con una: era da tanto, infatti, che la Juve non scendeva in campo dall'inizio con il, il modulo che sì, rende la formazione più offensiva, ma allo stesso tempo rischia di far perdere quell'equilibrio garantito invece dal "buon vecchio" 3-5-2, in cui Kostic è di fatto impegnato a tutta fascia, come un pendolo, senza l'onere del ruolo di terzino puro e "l'ostacolo" lungo la sua corsia rappresentato da Federico, in presenza del quale è chiamato appunto a un lavoro in parte diverso.E poi, per "assolverlo" almeno in parte da una prestazione sotto tono, si potrebbe anche considerare il: l'esterno, infatti, è stato tra i giocatori più impiegati in assoluto da Massimilianoin questa stagione, grazie anche a una continuità di rendimento che lo ha reso facilmente un elemento irrinunciabile nell'undici di partenza. Un po' di, quindi, può essere anche comprensibile, in un periodo in cui, nonostante tutto, la Juve è ancora impegnata su tre fronti. La speranza, da questo punto di vista, è che Kostic possa ritrovare quanto prima la forma migliore: per il rush finale di stagione - e per la fase più calda dell'Europa League, quella in cui lo scorso anno ha dato il meglio di sè - la Juve ha bisogno anche di lui.