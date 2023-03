Il successo di ieri sera contro il Friburgo ha galvanizzato non poco i tifosi della, che ora sognano di arrivare fino in fondo al percorso diper giocare la finale di Budapest. E il mood sembra non essere cambiato dopo ildi oggi di Nyon, che ha abbinato la Vecchia Signora allo: la squadra portoghese, che meno di 24 ore fa ha eliminato dalla competizione l'Arsenal ai calci di rigore, non si profila come l'avversaria più semplice da affrontare, ma il popolo bianconero, almeno stando ai commenti condivisi sui social a caldo, pensa che possa essere alla portata della Juve, quantomeno se Massimiliano Allegri potrà contare su tutte le sue stelle a partire da Angele Federico, con quest'ultimo che ieri, in soli pochi minuti, ha dimostrato ancora una volta di poter fare la differenza. Il doppio appuntamento con i quarti di finale di Europa League, ora, è per il, prima all'Allianz Stadium e poi all'Estadio Josè Alvalade. I tifosi della Juve già scalpitano, anche se qualcuno non nasconde un pizzico di preoccupazione...