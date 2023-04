Giovedìnell'andata dei quarti di finale di. L'appuntamento è fissato per le 21 all'Allianz Stadium, con diretta televisiva su Sky, Dazn e TV8. Fra le due squadre c'è solo un precedente in partite ufficiali, il doppio confronto nella fase a gironi nella Champions League 2017-18, conclusosi con la vittoria bianconera per 2-1 a Torino e il pareggio per 1-1 a Lisbona., connotati soprattutto dalla caratteristica di non essersi concretizzati per situazioni davvero molto particolari. Ci riferiamo alle situazioni che viderodi sempre (insieme ad Eusebio):Classe 1972, astro nascente del calcio lusitano, Figo il 17 ottobre 1994con decorrenza dal 1995, ma poche settimane dopo disdice unilateralmente quest'accordo con una lettera. Per la Juve ciò non è sufficiente, quindi – forte dell'accordo di 6 miliardi di lire allo Sporting e uno e mezzo all'anno al giocatore – deposita il contratto presso la Lega Calcio nel gennaio del 1995. Il 1º febbraio 1995, disposto a versare alla squadra portoghese 2 miliardi di lire come da parametro UEFA. Alla fine,iniziando una mediazione fra i due club, i quali il 17 febbraioil giocatore per due anni, durante i quali nessun'altra società italiana avrebbe potuto farlo. Il risultato è che Figo nell'estate del 1995 va al Barcellona (poi al Real Madrid nel 2000 e infine all'Inter nel 2005).. "Gli misi subito gli occhi addosso – racconta Gianni Di Marzio, allora osservatore della Juventus, nel libro "I segreti dell'osservatore di calcio" di Jean-Christophe Cataliotti –. Giocava sulla sinistra, rientrava sul destro, fisicamente era forte, aveva giocate strabilianti, saltava bene l’uomo, la fase difensiva la faceva, si sacrificava per la squadra.". Per il rifiuto di Marcelo Salas di trasferirsi a Lisbona, saltò quindi l'acquisto di Ronaldo da parte della Juve. Cristiano nel 2003 sarebbe passato al Manchester United, nel 2009 al Real Madrid e solo nel 2018, sedici anni dopo, alla Juve.Nel passato di Juve e Sporting Lisbona c'è, per un giocatore che fece la fortuna dei bianconeri. E per il prossimo futuro ci sono due giocatori dello Sporting potenzialmente nel mirino dei bianconeri.. Classe 1970, Sousa era un centrocampista di qualità, quantità e visione tattica del gioco. In due stagioni alla Juve (74 presenze e 2 gol), fu, vincendo uno scudetto, una Champions League, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.che occupano un posto speciale nei taccuini degli osservatori bianconeri. Si tratta diche ha debuttato nella nazionale maggiore portoghese il 23 marzo, nel 4-0 sul Liechtenstein. E di, attaccante classe 2004 di origini tunisine e capoverdiane, 13 presenze e 2 gol in questa stagione a 19 anni non ancora compiuti. Veloce e dal fisico slanciato (è alto 192 cm), Chermiti di recente è stato