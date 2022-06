Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve per De Ligt non transige. Vuole solo soldi, quelli della clausola da 120 milioni di euro, la risposta bianconera alla prima offensiva inglese per Matthijs de Ligt. Nel futuro dell’olandese, però, si vede già all’orizzonte l’ombra della Premier League. Perché l’ex Ajax non fa gola solo al Chelsea (che ha in programma un nuovo incontro con la Juve), ma piace parecchio anche a Manchester, sia sponda City che United.