Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic è da anni nel mirino della Juventus. Stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero il presidente della Lazio Sergio Lotito ha stabilito la cifra per cedere il suo "sergente". Come riferisce il quotidiano Lotito non vorrebbe cederlo per meno di 100 milioni di euro. Sul giocatore oltre alla Juve anche Manchester United e Paris Saint Germain.