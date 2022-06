La Juventus è insieme all'Inter tra le pretendenti per il difensore brasiliano del Torino Gleison Bremer. Tuttavia stando a quanto riporta calciomercato.com il presidente dei granata Urbano Cairo avrebbe una richiesta elevatissima per far partire il difensore: si tratterebbe di 50 milioni di euro. Cifra che taglierebbe fuori entrambe le italiane.