Juve spiata, i dubbi dell'ambiente

Secondo alcuni degli interessati nel processo Prisma , responsabile della lunga serie di procedimenti giudiziari che hanno portato al -10 in classifica nel 2022-23, sembra che ci sia una connessione tra questa vicenda e il consistente materiale riguardante il dossieraggio abusivo sotto inchiesta da parte delle autorità umbre.I dubbi sono alimentati anche dalla decisione della Corte di Cassazione a settembre, che ha stabilito l'incompetenza del tribunale e della procura di Torino nell'indagine su Prisma. Se coloro che avevano condotto l'indagine non erano competenti, su quali basi si fondava l'intero impianto accusatorio? È la domanda che sempre più frequentemente si pone nell'ambiente della. E, secondo quanto si legge, sono soprattutto coloro che hanno subito danni in termini di reputazione e penalizzazioni sportive a chiederselo.