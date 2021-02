Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari e la programmazione televisiva della 25ª giornata di Serie A, che si giocherà in infrasettimanale a inizio marzo, dal 2 al 4. La Juventus sarà impegnata tra le mura di casa dello Stadium contro lo Spezia, martedì 2 marzo alle 20.45, match visibile su Sky. La gara dunque sarà in contemporanea con la prima serata del Festival di Sanremo, kermesse condotta da Amadeus che andrà in onda su Rai Uno