Galvanizzata dalla doppia trasferta toscana, la Juventus torna a puntare il campionato, per rafforzare la zona Champions. La vittoria di Empoli ha portato i tre punti ma anche la conferma che la squadra di Allegri soffre contro le provinciali. Nonostante questo, per la sfida contro lo Spezia i pronostici dei bookies sono dalla parte dei bianconeri, ma i precedenti lasciano aperti anche altri scenari.



Vittoria facile dei bianconeri? Forse. Anche all’andata, la Juventus soffrì molto a La Spezia, andando sotto, prima del gol partita di De Ligt. Questa volta si gioca a Torino e i bianconeri puntano ad avere vita più facile. Betclic quota a 1.26 la vittoria juventina (1.23 per Snai, 1.25 per Sisal) contro l’11 di un exploit della squadra di Thiago Motta che contro le grandi ha spesso fatto bella figura, come con la Roma. Per il match di domenica, un altro 3-2 appare improbabile ed è quotato a 45 da Betclic. Più facile il 2-0, fissato a 6.5. La vittoria di misura dei liguri (0-1) vale 29, il pareggio per 1-1 è quotato a 13.



Ritorno col gol per Dybala? Allegri dovrebbe ritrovare Paulo Dybala che ha recuperato dall’infortunio. L’argentino sogna il rientro con un gol che è quotato a 2 da Betclic. Tra i liguri a tornare è Manaj che ha scontato la squalifica: una sua rete allo Stadium è fissata a 5.5.