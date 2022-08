Sembra. Anzi: forse un filo sotto nell'attenzione, qualcosina in meno nell'atteggiamento. Quandodice che la testa fa tutta la differenza del mondo, non è che abbia poi così torto.Resta questo, il punteggio delloa fine primo tempo. E non cambia perché a non cambiare è la Juve: senza accelerazioni, con buoni guizzi ma priva di alcun finale degno di nota, potenziale rigore a parte.Alla fine conta il risultato, no? E questo certamente premia Allegri. Che avrà una sola richiesta negli spogliatoi: chiuderla, e farlo prestissimo.Leggi TOP e FLOP nella gallery dedicata.