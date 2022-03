di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

L'aveva detto a inizio gara: il calcio è uno sport di squadra, ma nel senso meno banale di tutti. E cioè: gol, assist, giocate, intenzioni e invenzioni sono frutto di una Juve che funziona, e pure se lui, quindi Morata, al gol non arrivava da un po', non è che dovessero poi farci così tanti drammi.



Ecco: Alvaro non ne ha fatti, ha proseguito sulla sua strada, ha sbagliato e ha raccolto appena la palla di Locatelli gli si è presentata sul destro. Tocco dolce. 1-0, come termina il primo tempo. Il resto, ossia la strenua difesa dello Spezia, con Gyasi terzino sinistro e Verde terzino destro, è crollato come castello di carta: la Juve aveva appena fatto la cosa più difficile di tutte, ossia sbloccarla. Alvaro è naturalmente uno dei top del primo tempo, e che bello è stato l'assist di Locatelli in una ripartenza veloce ed efficace: leggi TOP e FLOP nella gallery dedicata.