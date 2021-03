3







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Il palo di Ronaldo che 'salva'. La prestazione e questa Juve. A tratti ingarbugliata, sempre senza un'idea precisa di cosa fare e come farlo. E' 0-0 a fine primo tempo con lo Spezia, e all'Allianz Stadium si vede una versione molto simile alla ripresa di Verona: squadra stanca, nei pensieri e nelle opere, aggrappata al solo Federico Chiesa che sulla destra è presenza costante e indice incredibile di pericolo.



In realtà, ai punti meriterebbero i ragazzi di Pirlo: dopo il trentesimo, proprio il ventidue ha tirato i compagni fuori dalle sabbie mobili. Un paio di spaventi - bene Farias per i liguri - e la risposta bianconera che si fa intravedere. In qualche modo, insomma, produce. Poco, troppo poco per garantire tranquillità e vantaggio. Staremo a vedere nella ripresa.



