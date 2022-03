Thiago Motta incontenibile a bordocampo, mentre a pochi metri da lui si gioca Juventus-Spezia. A inizio partita, l'allenatore dei liguri ha rialzato di peso Cuadrado, caduto a terra dopo un contrasto. Al 25', invece, ha indirizzato la sua ira contro Pellegrini, a terra dopo un contatto con Gyasi. Il quarto uomo è già intervenuto più volte per cercare di calmarlo, fino adesso invano.



Inoltre, l'allenatore dello Spezia è stato beccato a inizio partita dal pubblico dello Stadium, che - non a caso di certo -, ha intonato il coro: "Chi non salta interista è".