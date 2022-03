Dal report allenamento di venerdì, la situazione su recuperi e indisponibili in casa Spezia, in vista della partita di domani contro la Juventus:



"Seduta mattutina sul terreno del Comunale di Follo per le Aquile, che continuano la preparazione in vista del match di domenica alle 18:00 contro la Juventus.



Riscaldamento tecnico, lavoro tecnico-tattico e partita finale a campo ridotto, questo il programma di Thiago Motta per i ragazzi. Fisioterapia per Colley e Sala, differenziato per Nzola.



Domani mattina rifinitura a Follo e partenza per Torino nel pomeriggio.".