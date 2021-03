1









Il protagonista che non ti aspetti di Juventus-Spezia è Federico Bernardeschi. Fanno poco rumore, su Twitter e Instagram, le "solite" marcature di Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa e Alvaro Morata: a sorprendere i tifosi bianconeri è invece la prestazione dell'esterno carrarese, che appena entrato in campo (al 61') prima ha servito l'assist allo spagnolo per il momentaneo 1-0 e poi ha propiziato anche il secondo gol con un'altra sgroppata sulla fascia sinistra. Se aggiungiamo che Cristiano Ronaldo, avvezzo a colpire le barriere avversarie, stavolta ha centrato lo specchio della porta su calcio di punizione, ce n’è abbastanza per parlare di serata… davvero anomala!