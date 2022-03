Dal sito ufficiale dello Spezia:



"Nuovo allenamento per le Aquile sul terreno del Comunale di Follo in preparazione al match di domenica contro la Juventus.



Dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Rientrato regolarmente in gruppo Zoet, mentre Colley e Sala hanno svolto fisioterapia. Ancora differenziato per Nzola.



Una nuova seduta si terrà domani mattina a Follo.".