Chi gioca questa sera? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resiste un dubbio per la squadra bianconera. Anzi: ce ne sono addirittura due. Il primo riguarda Bernardeschi e Alex Sandro, con il secondo favorito sull'esterno ex Fiorentina. Fagioli è ancora out e se McKennie recupera (non è ancora al top per il problema all'anca), potrebbe avere un turno di riposo Bentancur. Insomma, rotazioni soprattutto a centrocampo. In difesa, con il ritorno di Danilo, la Juventus dovrebbe tornare alla retroguardia a quattro. Per Pirlo resiste l'emergenza anche nell'anticipo di questa sera con lo Spezia...