La Juventus deve fare i conti con se stessa. Dopo il pareggio contro il Verona si apre una fase decisiva per la stagione bianconera: Andrea Pirlo è all'esame-verità, nelle prossime settimane si capirà se i bianconeri potranno lottare per lo scudetto e rimanere in Champions Legue. QUI la loro situazione). Rispetto alla gara contro il Verona però tornerà Danilo in difesa. Tra i pali ballottaggio aperto tra Szczesny e Buffon, sulla fascia McKennie si gioca il posto con Ramsey. La gara sarà trasmessa da Sky Sport.