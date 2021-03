1









Ancora in emergenza a centrocampo, Andrea Pirlo sta pensando di lanciare Nicolò Fagioli dal primo minuto per la gara di domani contro lo Spezia. Per il classe 2001 si tratterebbe del debutto dal primo minuto in campionato dopo essere partito dall'inizio nella gara di Coppa Italia contro la Spal e aver esordito in Serie A nella sfida col Crotone. Pirlo ha poco meno di 24h per scogliere il dubbio a metà campo, ma come conferma Sky tra le idee c'è quella di lanciare Fagioli.