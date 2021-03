Il recupero di Morata e la decisione di tenere Chiesa sulla fascia: ecco che il quadro dell'attacco della Juventus, che domani sera sarà impegnata in casa con lo Spezia, è praticamente definito. Giocheranno Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. Netta, la posizione di Andrea Pirlo sulla posizione in campo di Federico Chiesa: "Non è ipotizzabile da seconda punta, potremmo avere altre soluzioni. Sugli esterni non ne abbiamo, oppure di ruolo come il suo in rosa non ci sono. Sta giocando bene lì e continueremo a farlo giocare lì".