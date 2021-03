Kulusevski non ingrana da seconda punta, così nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi secondo la quale Pirlo potrebbe provare Federico Chiesa in quel ruolo. A fare chiarezza è stato lo stesso allenatore bianconero nella conferenza stampa di oggi alla vigilia della gara con lo Spezia: "Non è ipotizzabile da seconda punta, potremo avere altre soluzioni. Anche perché di esterni non ne abbiamo, sta giocando bene lì e continueremo a farlo giocare lì".