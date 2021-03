Matthijs De Ligt non ha pace. Dopo lo stop forzato a gennaio causa-Covid, il difensore olandese deve dare forfait proprio all'ultimo momento per la partita dell'Allianz Stadium contro lo Spezia. De Ligt era stato messo in distinta tra i titolari da Andrea Pirlo, ma durante il riscaldamento prepartita ha sofferto il riacutizzarsi di una botta a un tendine rimediata durante la sfida col Verona di sabato sera. Ha provato e riprovato ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Si siederà comunque in panchina, restando (almeno nominalmente) a disposizione.

CHI GIOCA AL POSTO DI DE LIGT E COME CAMBIA IL MODULO DELLA JUVE - Pirlo fa di necessità virtù e cambia modulo, tornando al 3-5-2 sfoggiato al Bentegodi. Alex Sandro sul centro-sinistra come a Verona, con Demiral e Danilo a completare il pacchetto arretrato. Frabotta inserito come esterno sinistro puro (sulla fascia opposta c'è naturalmente Chiesa) così McKennie diventa una vera e propria mezzala.