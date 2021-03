Chi gioca nella Juventus oggi contro lo Spezia? Come puntualizza La Gazzetta dello Sport, Weston McKennie risale nel ballottaggio con Bentancur per affiancare Rabiot e uno tra Ramsey e Fagioli. Sugli esterni c’è ancora Bernardeschi favorito su Alex Sandro, mentre Chiesa agirà a destra. In difesa ecco Danilo con Demiral e de Ligt, Kulusevski infine affianca Ronaldo in attacco.