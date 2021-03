All'intervallo di Juventus-Spezia, terminato a reti inviolate, ai microfoni di Sky Sport per la consueta intervista flash si è presentato Riccardo Marchizza, terzino sinistro della formazione ospite che ha messo paura a Szczesny in un paio di circostanze. Queste le parole di Marchizza: "Nel secondo tempo dobbiamo mantenere questi ritmi, anche se sappiamo che non sarà facile, ma è l'abbiamo preparata in questo modo perché è la nostra mentalità, l'unica cosa in cui crediamo. Dovremo limitarli il più possibile e continuare a giocare così".