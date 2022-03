Alle spalle la vittoria incontro la, lasi cala nuovamente in campionato, per affrontare oggi, a partire dalle 18, lo. Una gara complicata, contro una squadra che sta facendo bene, e che può nascondere diverse insidie. I bianconeri di Massimiliano, però, hanno l'occasione per allungare sull'Atalanta e consolidare l'obiettivo quarto posto, e poi si vedrà.: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.: Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Bastoni, Maggiore, Agudelo; Verde, Manaj, Gyasi.