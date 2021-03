Il calendario corre, non c'è spazio per il riposo, si gioca ogni tre giorni. Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Verona di sabato sera, per la Juventus è già arrivato il momento di aprire la 25^ giornata di campionato. All'Allianz Stadium arriva una neopromossa super agguerrita come lo Spezia di Vincenzo Italiano, che all'andata inchiodò la squadra di Pirlo fino all'ingresso di Ronaldo nel secondo tempo. Alla fine finì 4-1 per la Juve.



Quale sarà il risultato di stasera? Qui di seguito potete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale!



(la formazione della Juve è cambiata rispetto alla distinta a causa dell'indisponibilità dell'ultim'ora di De Ligt, qui documentata nel dettaglio)