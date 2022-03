Ventottesima giornata di Serie A TIM: la Juventus torna a giocare all'Allianz Stadium e lo fa contro uno Spezia alla ricerca di punti salvezza. Sarà una gara determinante, insomma, e i bianconeri non possono perdere ulteriori punti: non c'è solo l'Atalanta in corsa per il quarto posto, anche Roma e Lazio si sono avvicinate con le ultime vittorie. Dunque? Tre punti per allontanarsi un po', un po' di più. E - chissà - continuare a coltivare il sogno scudetto.



DOVE VEDERLA - La partita sarà in diretta streaming su DAZN. Su IlBianconero.com, il live della partita, con ampio pre e post partita raccontato dal nostro inviato e dalla nostra redazione.



LE PROBABILI FORMAZIONI - La Juve torna al 4-4-2 visto ampiamente in stagione: Vlahovic dovrebbe partire dal primo minuto. Leggi le probabili formazioni nella gallery dedicata.