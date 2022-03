Fatica e tanta sofferenza. Con le mani di Szczesny a salvare il risultato. La Juve batte lo Spezia per 1-0 grazie al gol di Morata e vola a +6 su Atalanta e Roma, appaiate al 5° posto, accorciando a -5 dall'Inter. I bianconeri non convincono e non sono bellissimi nel gioco, ma prendono tre punti fondamentali per la corsa ai propri obiettivi. Sono 14 i risultati utili consecutivi, la striscia più lunga d'Europa al momento, e sono 0 i gol presi, questa un'altra nota molto lieta.



