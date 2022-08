Un mega 'fffiuuu'. E il più grande dei sospiri di sollievo lo tira proprio Max Allegri. Quando Milik segna la seconda rete del 2-0 finale, allora sfoga tutta la rabbia con un calcione alle pubblicità. Eccola qua, però, la Juventus. La sua Juventus. Bruttina ma vincente, sempre per il rotto della cuffia che tutte le volte quasi straborda.La decidono Vlahovic e Arek Milik. Gli ultimi arrivati, per mille versi. I due attaccanti che hanno inaugurato 6 mesi fa un nuovo corso, destinato a riscrivere la storia. Ora proveranno a mettersi sulle spalle tutto il gruppo, e forse di più. Perché dal vecchio adagio dei singoli decisivi non se ne uscirà probabilmente mai. Tant'è: ha sempre ragione chi vince. E stasera, alla fine dei conti, arrivano tre punti già pesantissimi.