Con quanta fatica. Con quanta sofferenza. Con tutto l'aiuto possibile di Szczesny. La Juve batte lo Spezia per 1-0, decide il gol di Morata, ed è la più grande notizia della serata: tutto il resto si colora degli errori di Rabiot e Pellegrini, dell'insofferenza di Vlahovic nel non trovare sbocchi o palloni giocabili. Negli errori di posizionamento della difesa, che pure tiene davanti agli inserimenti della squadra di Thiago Motta, che pure resta ancora con lo 0 alla voce gol presi.



Va da sé: ogni discorso sul gioco può tornare in cavalleria, tutto va in secondo piano davanti allo stoicismo di tre punti che restano fondamentali, portati a casa ancora una volta con nove assenze e - stavolta - senza neanche l'apporto di giovani o Under. La Juve continua a vincere, sì, in un pomeriggio che disegna contorni di classifica più lineari e più europei. In fondo, quanto conta tutto il resto?



