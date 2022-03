Sta per cominciare il match delle 18 tra Juventus e Spezia, con i bianconeri che saranno obbligati a fare bottino pieno per allungare ulteriormente sull'Atalanta e spingerla a meno 6 dal quarto posto. Pochi istanti fa sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre, dove ci sono delle novità rispetto alle precedenti uscite. In difesa ritorna Rugani dal primo minuto.



JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Bastoni, Maggiore, Agudelo; Verde, Manaj, Gyasi.