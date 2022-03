L'importanza che riveste questo Juventus-Spezia non ha bisogno di troppe spiegazioni: in virtù della sconfitta dell'Atalanta contro la Roma, una vittoria contro la squadra di Thiago Motta renderebbe i bianconeri padroni del loro destino in ottica quarto posto. E pensando alla chimera scudetto, permetterebbe di rosicchiare ancora qualcosa a una tra Napoli e Milan, o a entrambe in caso di pareggio. Massimiliano Allegri lo sa e come non troppo spesso gli capita, lo ha fatto intendere anche con una convocazione speciale. No, nessun giocatore, ma quello che può essere il dodicesimo uomo in campo: lo Stadium. "Confido nella spinta da parte dei tifosi per portare a casa una bella vittoria", ha detto in conferenza stampa.



PROVA GENERALE - L'Allianz tornerà al 75% della capienza per la prima volta da ottobre, ma al momento non ha fatto registrare il tutto esaurito: restano biglietti ancora in vendita. Ma in una fase in cui "i punti pesano di più e alla vittoria dobbiamo arrivare in un modo nell'altro, perché l'importante è arrivarci" (Allegri dixit), contano i presenti e non gli assenti. Sarà una prova generale anche in vista di Juventus-Villarreal, altro appuntamento da vivere in casa. E perché no, di Juventus-Inter: manca un mese e chissà se Allegri, a quel punto, avrà rifatto i conti e aggiornato le quote scudetto...