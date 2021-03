7









Alvaro Morata ha voglia di spaccare il mondo. Poi però deve fare i conti con la realtà: nelle scorse settimane lo spagnolo è stato messo ko da un virus ma ora sembra migliorare di giorno in giorno. Una ripresa lenta, che gli sta facendo comunque tornare il sorriso in vista dell'ultima parte di stagione. Per il rush finale infatti servirà il miglior Morata, quello visto nei primi mesi dal suo ritorno in bianconero capace di trasformarsi in una macchina da gol.



QUANDO PUO' TORNARE - Ieri Alvaro ha svolto una piccola parte dell'allenamento in gruppo e oggi verrà valutato fino all'ultimo per capire se ce la farà ad essere convocato, andare almeno in panchina e magari entrare per uno spezzone di partita. Anche per testare la sua forma fisica, soprattutto in vista delle gare con la Lazio - 6 marzo - e con il Porto martedì prossimo. L'obiettivo del giocatore è quello di poter arrivare al top della forma per il ritorno degli ottavi di Champions, per oggi però ancora spazio dal primo minuto alla coppia Ronaldo-Kulusevski, costretti a fare gli straordinari vista anche la lunga assenza di Paulo Dybala.