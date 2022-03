"Se il mister mi fa giocare, ci sarò". Così aveva detto Paulo Dybala, intervenuto ad un evento benefico a Milano. Purtroppo, però, la Joya non ci sarà contro lo Spezia. Ad annunciarlo Allegri che, in conferenza stampa, ha informato i giornalisti presenti che il numero 10 ha avvertito un problema al flessore nell'ultimo allenamento e non sarà convocato.