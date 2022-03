La prestazione di ieri contro lo Spezia di Dusan Vlahovic è stata incolore. È stato criticato dai principali quotidiani nazionali sportivi. Queste le sue pagelle:



GAZZETTA 5,5 - "Neanche un tiro in porta per la prima volta da quando è alla Juve. Morata gli sta accanto, ma il gioco della Juve prevede poca collaborazione alle due punte. A volte la vita è dura...".



TUTTOSPORT 6 - "Una serata al servizio della squadra: non trova spazi personali, li crea per i compagni. Come accade in occasione del gol che decide la serata, quando rientra immediatamente sul passaggio intercettato da Rugani per non farsi pescare in fuorigioco".



CORRIERE DELLO SPORT 5,5 - "Mette il piede nell’azione dell’1-0. Generoso, fa a sportellate, cerca spazi e allarga il gioco. Peccato non concluda mai: inusuale per il bomber serbo".