Il peggiore della sfida di ieri è stato Luca Pellegrini, l'esterno è stato largamente criticato dai giornali. Queste le sue pagelle:



GAZZETTA 5 - "Non ha i tempi da esterno a cinque: poca spinta, tende ad adagiarsi da terzino, gli manca lo scatto per l'affondo. Però tanto impegno: Allegri può fargli fare il salto. Esce quando Verdi sale di tono".



TUTTOSPORT 5,5- "Dà l'impressione di non essere appieno dentro al match. Si propone tanto sulla fascia, però dispensa anche distrazioni ed errori in fase di controllo, finendo per essere ripreso dagli stessi compagni".



CORRIERE DELLO SPORT 6 - "Con De Sciglio e Alex Sandro out, sfrutta l’occasione. Ha voglia, sprigiona una bella corsa e rischia poco".