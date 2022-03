Una gara accesa, quella che Fourneau ha dovuto gestire. Tante le ammonizioni, soprattutto nel secondo tempo, alcune decisamente troppo severe. Nel finale, lo Spezia chiede un rigore che, il Var, non concede.



JUVENTUS – SPEZIA h. 18.00



FOURNEAU



CECCONI – ROCCA



IV: MIELE G.



VAR: MAZZOLENI



AVAR: ROSSI L.



Segui la diretta testuale di tutti gli episodi arbitrali su ilBianconero.com: 85' - Contatto in area bianconera tra Rabiot e Ferrer. I liguri chiedono il rigore, check del Var ma non c'è fallo



66' - Ammonito anche Bernardeschi, era diffidato salterà la prossima contro la Sampdoria



62' - Ammonito Pellegrini per intervento da dietro



59' - Thiago Motta ammonito per proteste, più volte il quarto uomo aveva provato a calmarlo



57' - Ammonito Vlahovic



54' - Ammonito Erlic per un intervento duro su Arthur



24' - Braccio largo di Gyasi su Pellegrini che rimane a terra. Il giocatore spezzino continua a giocare, mentre lo juventno rimane a terra: per l'arbitro non c'è nulla



1' - Fischio d'inizio del match