Questa sera all'Allianz Stadium scenderanno in campo Juventus e Spezia, con i padroni di casa che vogliono dare un chiaro segnale al campionato sin da subito. A dirigere l'incontro ci sarà il signor Colombo, con i suoi assistenti che saranno Scatragli e Marchi. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara in tempo reale.73' - Tocco di mano involontario da parte di un giocatore dello Spezia all'interno dell'area. Nessun controllo al VAR, Colombo lascia correre.46' - Inizia la ripresa in questo istante.46' - Termina ora il primo tempo.45' - Cuadrado steso nell'area spezzina: proteste bianconere ma Colombo lascia correre16' - Annullato un gol allo Spezia per posizione di fuorigioco di Gyasi, il quale aveva scavalcato Szczesny, battendolo a porta vuota.1' - Inizia il match in questo istanteARBITRO - COLOMBOASSISTENTI: SCATRAGLI – MARCHIIV: VALERIVAR: NASCAAVAR: LONGO S.