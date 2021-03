Tornare alla vittoria. La Juventus ha un obiettivo ben preciso, rialzare la testa dopo il pareggio contro il Verona e per farlo dovrà battere lo Spezia di Italiano. A dirigere la gara sarà l’arbitro Sacchi, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Di Vuolo, mentre il quarto uomo è Marchetti. Al Var Fabbri, mentre all’Avar Di Iorio. Segui su IlBianconero.com i principali episodi da moviola.



10’ – Intervento scomposto di Frabotta su Vignali, giallo per lui, che gli costerà un turno di squalifica contro la Lazio in quanto era diffidato



8’ – Chiesa scatta in fuorigioco, l’arbitro lascia correre permettendo all’esterno di battere Provedel a tu per tu, salvo poi confermare l’offside