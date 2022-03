Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dei calciatori che non recupereranno in vista della gara contro lo Spezia:



INDISPONIBILI - "Bonucci è fermo, bisogna ringraziarlo perché ha giocato partite che non avrebbe dovuto. Alex Sandro credo di averlo per la partita con il Villarreal. De Sciglio bisogna fermarlo per il problema al ginocchio. Chiellini è fuori. Dybala ieri si è fermato prima del tempo in allenamento, quindi non verrà convocato, ha avuto un risentimento al flessore ma non nella stessa zona".