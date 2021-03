Non ci saranno Pobega e Saponara, uscito per infortunio dopo la sfida con il Parma. Per Vincenzo Italiano non dovrebbero esserci poi così tanti dubbi nella prima sfida della sua vita e carriera all'Allianz Stadium. Come racconta Gazzetta, dovrebbe riproporre un centravanti vero, ossia Nzola, con Agudelo probabilmente out poiché " poco convincente nell’ultima uscita da falso nueve". Potrebbe esserci turnover in difesa: c'è Terzi per Ismajli. Per lo Spezia resta una gara determinante ai fini della classifica, al momento i bianconeri sono a quota 25 punti in 24 partite. Il Cagliari, terzultimo, dista ancora sette punti.