Cala il sole, si accendono le luci dell'Allianz Stadium. Alle 18 di oggi, il fischio d'inizio della gara di campionato tra Juventus e Spezia. Partita importante per la Vecchia Signora, che ha l'opportunità di allungare sull'Atalanta e consolidare l'obiettivo quarto posto, e poi chissà. A poco più di un'ora dal fischio d'inizio, vi portiamo nei pressi dell'impianto torinese, per seguire in diretta il prepartita.



Sfoglia la gallery per foto e video del prepartita di Juve-Spezia