Per la partita di stasera contro lo Spezia Andrea Pirlo ha sicuramente meno preoccupazioni sul fronte diffidati rispetto all'ultima partita in cui ha perso Danilo. Gli unici due giocatori a rischio squalifica, infatti, sono Cuadrado e Frabotta: il primo sarà out per infortunio, il terzino classe '99 invece partirà dalla panchina con Alex Sandro titolare sulla fascia sinistra. Un piccolo sospiro di sollievo per la Juventus, che dopo il pareggio col Verona non può più fallire.